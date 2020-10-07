Москва, , 11:52 — REGNUM Вслед за коронавирусом SARS-CoV-2 в мире неизбежно начнётся распространение нового вируса, возможно, ещё более опасного. Об этом 7 октября заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Геннадий Онищенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Следующий вирус тоже придёт из Китая. Потому что там все природные очаги заложены», — сказал Онищенко.

При этом на данный момент КНР является самой безопасной страной с точки зрения вероятности заражения коронавирусом. Поэтому России следует перенять китайский опыт, поскольку в будущем возможна ещё одна мировая пандемия нового вируса.

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