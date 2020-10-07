Улан-Удэ, , 11:45 — REGNUM Власти Бурятии планируют создать телеканал, вещание которого будет вестись преимущественно на бурятском языке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это подтвердил глава региона Алексей Цыденов.

«Сейчас изучаем возможности. У нас есть предварительная договоренность и с иркутской стороной, и с Забайкальским краем, в первую очередь с Агинским округом. Чтобы это был общий канал на всю территорию проживания бурятов», — отметил он.

По его словам, совместные усилия потребуются при создании контента, а также финансировании. В настоящее время канал планируется создавать на базе ВГТРК, а вещание может начаться уже в начале следующего года.

Напомним, бурятские политики и общественники регулярно поднимают вопрос о сохранении языка. Депутаты Народного хурал ранее сетовали, что дети в республике английский знают лучше, чем бурятский.

Читайте также:

Депутат: дети в Бурятии знают английский лучше, чем бурятский

В Бурятии опровергли сообщения о критической ситуации с бурятским языком