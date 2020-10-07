Москва, , 11:46 — REGNUM Чтобы жители России смогли не пропустить и определить признаки тяжелого развития COVID-19, требуется и информационная, и образовательная поддержка государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя рекомендации врача из Израиля.

«На утро 7 октября, в России зафиксированы 11 тыс. 115 новых случаев заболеваний коронавирусом. Общее количество заболевших в этом году стремительно приближается к отметке 1,250 млн человек.

За последние сутки прирост заболевших в Москве незначительно снизился, однако, по ожиданиям экспертов общий прирост заболевших по России мы будем видеть еще несколько недель. Сезонный характер инфекции пока не выявлен.

Это значит, что есть только два инструмента, предотвращающих распространение пандемии: высокая сознательность граждан и работодателей в соблюдении необходимых мер по максимальному снижению рисков и надежда на российскую вакцину.

От государства, несомненно, требуется и информационная, и образовательная поддержка граждан. Озвученные сегодня рекомендации израильского врача-инфекциониста предполагают, что граждане должны легко разбираться в теме мониторинга уровня насыщения крови кислородом, быть осведомленными о ключевых признаках развития болезни на ранней стадии и ее развития в тяжелой форме.

По моим наблюдениям в последние дни в московском транспорте стало почти на 50% меньше пассажиров в час пик, большинство из них используют медицинские маски.

Если власти, бизнес и граждане эффективно синхронизируют свои действия в борьбе с пандемией, то ощутимый спад заболеваемости COVID-19, можно будет увидеть на исходе 2020 года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, израильский врач-инфекционист Галина Гольцман дала рекомендации, как предотвратить тяжелое развитие COVID-19.

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