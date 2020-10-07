Элиста, , 11:39 — REGNUM В Республику Калмыкия поступили портативные ПЦР-лаборатории, которые позволят увеличить объём тестирования на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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В настоящее время в Калмыкии работают четыре лаборатории для проведения тестов на коронавирус. За счёт средств республиканского бюджета было приобретено две портативные ПЦР-лаборатории для проведения экспресс-тестов на SARS-CoV-2. Они установлены в республиканской больнице имени Жемчуева (ПЦР-отдел инфекционного стационара) и республиканском детском медицинском центре имени Манджиевой.

Врачи и лаборанты медучреждений прошли необходимое обучение для работы с новым оборудованием, уточнили в ведомстве.