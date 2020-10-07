Москва, , 11:39 — REGNUM Компания «Аэроэкспресс» 7 октября запустила специальный тариф для детей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Стоимость проезда для детей до 14 лет с 7 октября по 8 ноября составит всего 1 рубль. Приобрести билет по символической цене можно только в кассах «Аэроэкспресс» и у мобильных кассиров компании в присутствии ребенка. Чтобы воспользоваться правом проезда со скидкой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка. Предложение действует на всех направлениях «Аэроэкспресс», а также в экспресс-автобусах компании, и не имеет ограничений по количеству приобретаемых билетов», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева отметила, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране, полёты продолжаются: «Чтобы сделать процесс поездки в аэропорт более спокойным для родителей, особенно сейчас, когда нужно помнить о множестве правил безопасности и других нюансах, мы запускаем специальный тариф с символической ценой 1 рубль».

Она также отметила безопасность трансфера в аэропорт: «Мы внимательно следим за санитарной безопасностью в подвижном составе и наших терминалах, предпринимаем усиленные меры дезинфекции, чтобы не допустить распространения инфекции».

В пресс-службе напомнили о том, что трижды в день в составах проводится дезинфицирующая уборка. В двухэтажных поездах непрерывно осуществляется обеззараживание воздуха встроенными в систему приточной вентиляции антибактериальными очистителями. В одноэтажных аэроэкспрессах дезинфекция воздуха проводится каждую ночь.

Для пассажиров с детьми всегда доступна бесплатная услуга «Персональный помощник». Сотрудники компании окажут помощь с оформлением билетов, размещением багажа в вагонах, содействие при посадке в поезд.