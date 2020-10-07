Цхинвал, , 11:35 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Южной Осетии за последние сутки. Об этом 7 октября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«За сутки проведено 31 исследование, пять показали положительный результат», — рассказала врач журналистам.

Она отметила, что шесть пациентов с COVID-19 помещены в «ковидный» госпиталь, а остальные находятся дома. С начала пандемии в республике выявили 111 случаев заражения SARS-CoV-2, медики провели 5,7 тыс. тестов на коронавирус. Победили инфекцию 92 человека, умерших с диагнозом COVID-19 нет.

Стоит отметить, что ранее коронавирус был также обнаружен у Кочиевой. Она продолжила работу дистанционно.

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