Псков, , 11:40 — REGNUM В Псковской области за последние сутки подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 октября в областном оперштабе. Это на один случай меньше, чем днем ранее и на девять случаев меньше, чем за два дня до сегодняшней даты.

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Общее количество выявленных фактов инфицирования в Псковской области составляет 5818 случаев. Выздоровел 4141 человек, в том числе восемь пациентов выписаны за последние сутки, это на десять человек меньше, чем днем ранее. Скончались за всё время пандемии 66 человек.

«Пока удаётся избежать резкого всплеска заболеваний, — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. — Понимаю, что все устали от ограничений, но сейчас это жизненно необходимые меры».

Самыми пораженными коронавирусом местами в Псковской области остаются Псков (1871 случай) и Великие Луки (1174 случаев).

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