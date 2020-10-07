Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области началось отопление многоквартирных домов. Подача тепла началась в Обливском районе, находящемся в северо-восточной части региона. Об этос ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«В регионе запущены 82 котельные, теплоснабжением обеспечены 12 лечебных учреждений, пять детских домов, 54 детских сада, 24 школы и семь многоквартирных домов», — уточнил заместитель донского губернатора — министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.

ИА REGNUM напоминает, что досрочная подача тепла началась 30 сентября в Кашарском районе, где теплоснабжением обеспечили социальные объекты. В настоящее время отопительный период начался в Матвеево-Курганском, Ремонтненском, Тацинском и Обливском районе.

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