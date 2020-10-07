Москва, , 11:30 — REGNUM Несмотря на рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве, люди по-прежнему не соблюдают масочный режим и режим социального дистанцирования. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Масочный режим Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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"Что мы видим сейчас? Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости — мы не просто их не скрываем, мы публично везде об этом рассказываем, — несмотря на прошлой неделе принятые меры по ограничениям, мы везде видим тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции, никакого желания людей хоть отчасти снизить свою социальную активность», — сказала Ракова.

По её словам, в Москве наблюдаются «полные бары, полные рестораны», а в театрах и на спортивных мероприятиях «единицы людей видим в маске».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки с 6 на 7 октября зафиксировано 3229 новых случаев заражения коронавирусом.