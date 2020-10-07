Оренбург, , 11:30 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 7 октября, выявлено 119 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта — это максимальный суточный показатель выявляемых носителей SARS-CoV-2. Напомним, днем ранее за сутки (на 6 октября) выявили 117 случаев заражения.

С начала пандемии в Оренбуржье зафиксирован 3 651 носитель коронавируса. Оправились от болезни 12 455 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции скончались 87 человек.

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