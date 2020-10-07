Москва, , 11:29 — REGNUM При планировании путешествий по России необходимо обращать внимание на эпидемиологическую обстановку в регионах. Об этом заявила главы Ростуризма Зарина Догузова, сообщается на сайте ведомства.

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Она уточнила, что, если регион, куда запланирована поездка, закрылся, то нужно обращать внимание на условия заключенного договора.

Ростуризм рекомендуем туроператорам максимально идти навстречу туристам. В частности, перенести поездку на другое время. Догузова подчеркнула, что в поездках соблюдаются все меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап программы кешбэка за туры по России стартует 15 октября 2020 года.

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