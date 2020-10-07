Ханты-Мансийск, , 11:29 — REGNUM В Югре по результатам пуска тепла выявлены многочисленные нарушения в деятельности муниципальных властей, жилищно-коммунальных организаций и управляющих компаний. Возбуждены четыре уголовных дела, к административной ответственности привлечены пять должностных лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Глава города Пыть-Ях получил предостережение, и была на 85 суток приостановлена работа неготовой к отопительному сезону котельной «Мамонтовская». Её работа возобновлена после устранения нарушений.

В посёлке Белый Яр возбуждено уголовное дело из-за фиктивного свидетельства об обучении в учреждении дополнительного профессионального образования на оператора котельных установок пятого разряда.

Кроме того, ненадлежащим образом был подготовлен к отопительному сезону ряд жилых домов в Сургуте, Лангепасе, Мегионе, в Сургутском районе, отметили в прокуратуре региона.