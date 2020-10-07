Челябинск, , 11:29 — REGNUM В Челябинской области глава одной из экспертных организаций осуждён за то, что дал взятку сотруднику Ростехнадзора. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление произошло в ноябре 2016 года. Размер взятки составил 300 тыс. рублей. деньги были предназначены руководителю территориального отдела ведомства за то, чтобы не привлекать за экспертизы безопасности опасных промышленных объектов, которые были выполнены с нарушениями.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Взяткодатель по приговору суда заплатит штраф — 1 млн рублей. А дело в отношении взяткополучателя пока находится на рассмотрении в суде.