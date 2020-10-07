Москва, , 11:25 — REGNUM Работа президентом накладывает отпечаток на общение с близкими людьми и друзьями. Об этом 7 октября заявил Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

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По его словам, можно позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива. «Но, конечно, есть ограничения», — отметил Путин.

«В последнее время стараюсь не пить пиво. Брюхо растет», — пошутил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает свой 68-й день рождения.

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