Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM Ещё пять человек скончались от COVID-19 в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Информацию о новых умерших дали в сводке за 7 октября 2020 года. Ранее, 6 октября, в штабе заявили о семи летальных случаях от новой коронавирусной инфекции.

Всего в регионе подтверждено 627 случаев смерти от COVID-19. Сколько больных новой коронавирусной инфекцией умерло от других заболеваний, в структуре не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 30,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.