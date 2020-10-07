Ульяновск, , 11:23 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии коронавирус подтвердили у 16 452 человек. За сутки инфекцию выявили еще у 148 заболевших. Минувшим днем положительные тесты на COVID-19 получили 149 жителей региона. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего побороть заболевание смогли 13 701 человек, за сутки — 47 пациентов. От последствий заражения коронавирусом с момента начала наблюдения скончались 173 инфицированных.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 6 октября выявили 1266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1247 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 165 733 случаев.

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