Самара, , 11:40 — REGNUM Учеников одного класса в школе № 73 Самары отправили на карантин из-за подозрения у одной ученицы коронавирусной инфекции. Об этом 6 октября сообщает 63.RU, ссылаясь на сотрудников городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По информации журналистов, у ученицы школы № 73 заподозрили коронавирус, поэтому весь класс был отправлен на карантин.

Отмечается, что всего в регионе с начала учебного года был отправлен на карантин 81 класс. Кроме этого, был изменен режим работы из-за ОРВИ в 152 классах 57 школ, а также в восьми группах шести детских садов.

Сообщается, что в Самарской области коронавирусная инфекция была официально подтверждена лишь у одного ученика лицея № 67 в Тольятти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии из-за коронавируса школьники уходят на каникулы досрочно