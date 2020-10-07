Барнаул, , 11:15 — REGNUM Ещё тысячу коек в ковидных госпиталях планирует развернуть министерство здравоохранения Алтайского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в краевом правительстве.

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По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, в первой декаде сентября выросло число обращений за медицинской помощью — и в поликлиники, и в службу скорой помощи.

«Значительный рост обращений за медпомощью, конечно же, сказывается на возможностях системы здравоохранения сегодня», — сказал Попов 6 октября в эфире программы «Мнения» («Россия 24"/Алтай).

В настоящее время в Алтайском крае развёрнуто около 3200 коек в ковидных госпиталях. Уровень заполненности коечного фонда — чуть выше 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по состоянию на 7 октября коронавирус выявлен у 14 577 человек, в том числе у 1074 детей до 17 лет.

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