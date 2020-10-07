Чебоксары, , 11:16 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 7 октября заражены коронавирусом 8 789 человек. За истекшие сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 30 жителей региона. Накануне носителями коронавирусной инфекции стали 28 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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С начала наблюдения выздоровели 7 385 пациентов, за сутки — 25 человек. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 100 жителей Чувашии, за минувшие сутки умерли ещё два жителя республики.

ИА REGNUM напоминает, максимальный процент коллективного иммунитета к коронавирусу выявлен у детей дошкольного возраста и детей раннего школьного возраста.

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