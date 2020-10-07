Ижевск, , 11:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 7 октября выявили 117 новых случаев заражений коронавирусом. Накануне сообщалось о 110 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6159 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 59 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 4089 человек. 109 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 1961 человек. Из их числа 1347 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 538 — в состоянии средней степени тяжести, 76 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, городская клиническая больница №6 Ижевска будет перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом, заявил ранее глава республики Александр Бречалов. Для лечения COVID-19 будет дополнительно развернуто около 1 тыс. коек.

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