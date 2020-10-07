Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано восемь летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 октября.

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От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались три женщины в возрасте от 61 года до 77 лет и пятеро мужчин в возрасте от 64 до 86 лет. Все пациенты страдали от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, которые несут большие риски.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области с начала пандемии достигло 559 человек.

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