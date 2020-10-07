Пенза, , 11:14 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 7 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 555 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получил еще 101 пензенец. Минувшим днем носителями инфекции стали 97 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента наблюдения выздоровели 9 292 человека, за сутки — 88 пациентов. 137 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области вакцинацию от COVID-19 начали с медработников. Четыре сотрудника ГБУЗ «Городская поликлиника» и четыре медработника Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи были привиты 6 октября.

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