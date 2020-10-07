Москва, , 11:05 — REGNUM Фактические расходы на борьбу с коронавирусом в Москве превысили 213 млрд рублей. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше восьми млн москвичей», — написал Собянин.

По его словам, наиболее важными программами помощи жителям столицы стали: прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции — около 1,9 млн горожан; повышение ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет — почти 110 тысяч детей; выплата региональной надбавки к пособию по безработице — более 98 тысяч москвичей; выдача продуктовых наборов учащимся школ — свыше 1 млн; доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции; освобождение собственников жилья от взносов на капремонт во II квартале 2020 г. — 3,5 млн собственников жилья.

Собянин также отметил, что крупнейшими медицинскими программами являются: выплата дополнительных надбавок медицинским работникам, приобретение медоборудования, перепрофилирование городских больниц, расходные материалы, диагностические средства и лекарственные препараты, строительство и оснащение новой инфекционной больницы в Вороновском и выплата грантов федеральным и частным медицинским организациям на перепрофилирование коечного фонда.

Он рассказал, что поддержку также получили порядка 43 тысяч городских организаций 13 отраслей, в которых работают в общей сложности 770 тысяч человек. Основными мерами поддержки стали освобождение и отсрочка оплаты аренды городской недвижимости, субсидии и гранты малому и среднему бизнесу, отсрочка платежей по налогам, гранты собственникам коммерческой недвижимости, гранты организациям в целях борьбы с коронавирусом (гостиницы, такси и др.) и льготное кредитование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки с 6 на 7 октября зафиксировано 3229 новых случаев коронавируса.