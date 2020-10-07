Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 октября в федеральном оперштабе. Это на пять случаев больше, чем днем ранее, и на десять случаев больше, чем двумя сутками ранее.

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Рост суточного показателя в Ленинградской области начался в середине сентября, поднявшись с тех пор почти в три раза.

Общее количество выявленных фактов заражения составляет в регионе 8744 за всё время панедмии. Выздоровели к нынешнему дню 5696 человек, в том числе 28 человек — за последние сутки. От COVID-19 скончались 100 жителей Ленобласти.

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Добавим, по состоянию на 6 октября в Ленобласти развернуто 1026 коек для пациентов с COVID-19. Из них оставались свободными 346 коек, в том числе 76 реанимационных.

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