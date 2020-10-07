Пермь, , 11:02 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 7 октября, зафиксирован летальный исход у пяти пациентов с COVID-19. Четверо умерли от коронавирусной инфекции, один — от сопутствующего заболевания, сообщает портал permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе скончались 498 пациентов, у которых диагностировали коронавирурсную инфекцию: 197 — от сопутствующих заболеваний, 301 — от COVID-19.

Напомним, в Прикамье выявлено 10 430 случаев заражения коронавирусом. Оправился от болезни 7081 пациент. Продолжают лечение в стационарах 1526 человек.

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