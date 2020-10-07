Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 255 человек. Для сравнения: днём ранее прирост составил 253 случая заражения инфекцией, передаёт ИА REGNUM 7 октября.

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Согласно оперативным данным, почти треть новых случаев заболевания COVID-19 приходится на возрастную категорию от 18 до 45 лет, 39,6% новых носителей вируса — от 46 до 65 лет. Чуть более 24% — пожилые люди старше 66 лет, 7,5% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 23 тыс. 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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