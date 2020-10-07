Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 179 случаев заражения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 6 октября 2020 года в области зафиксировали 176 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе произошло 30 342 случая заражения коронавируса.

Среди новых носителей коронавируса — жители Нижнего Тагила, Алапаевска, Бисертского городского округа, Екатеринбурга (61 случай) Красноуральска, Каменска-Уральского, Ревды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Артемовского, Асбеста, Ачитского городского округа, Березовского, Нижней Туры, Артей, Верхней Салды, Качканара, Байкаловского муниципального района, Карпинска, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Слободо-Туринского муниципального района, Камышлова и Камышловского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Ирбита и Ирбитского муниципального образования, Рефтинского, Сухого Лога.

Как сообщало ИА REGNUM, работодатели Свердловской области вновь начали переводить часть своих сотрудников на «удалёнку» из-за пандемии COVID-19.

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