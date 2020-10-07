Москва, , 10:58 — REGNUM На сегодняшний день в Москве работают почти 240 точек, где жители города могут в бесплатном режиме протестироваться на коронавирус. Об этом в своём блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"ПЦР-тест можно сдать в 207 городских поликлиниках, из них 162 взрослых и 45 детских», — написал Собянин.

По его словам, в столице также работает 30 ИФА-центров, где совершеннолетние жители города могут бесплатно сдать кровь на наличие антител к коронавирусу: «Таким образом, в столице работает практически 240 точек, где горожане могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус».

Собянин при этом отметил, что анализ можно сдать по предварительной записи, открывающейся на две недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки с 6 на 7 октября зафиксировано 3229 новых случаев заражения коронавирусом.