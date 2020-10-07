Пермь, , 10:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 7 октября, выявлено 94 случая заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 один ребенок и 93 взрослых: 37 мужчин и 56 женщин, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 .

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По сравнению с предыдущим днем суточный показатель увеличился. Напомним, на 6 октября в регионе выявили 88 случаев заражения. На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев составил 0,9%, а коэффициент распространения — 1,07 (на 6 октября — 1,08).

С начала пандемии в Прикамье выявлено 10 430 носителей SARS-CoV-2. Скончались 498 пациентов с COVID-19. Выздоровел 7 081 человек.