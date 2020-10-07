Магнитогорск, Челябинская область, , 10:54 — REGNUM Пострадавшая при пожаре крыша дома по улице Пионерской в Магнитогорске ранее была отремонтирована. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Капитальный ремонт был проведён в 2018 году. В частности, рабочие заменили электрику. В город уже прибыла испытательная пожарная лаборатория. С помощью неё предстоит выяснить причину ночного возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, крыша у четырёхэтажного дома загорелась ночью 7 октября. Из здания эвакуировали 44 человека, которых временно разместили в здании школы. Пожар тушили почти всю ночь.

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