Якутск, , 11:04 — REGNUM В Якутии решение о форме обучения в школах принимают власти муниципалитетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что принятие решения по закрытию школ находится на уровне муниципалитетов. При этом некоторые школы в республике уже полностью перешли на дистанционное обучение. Из-за подъёма уровня заболеваемости в Жиганском районе принято решение о досрочных каникулах.

«В общей массе заболевших школьников и студентов порядка 12%. Острой необходимости закрывать школы нет», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске заметно улучшилась эпидобстановка по ОРВИ и коронавирусу в школах и детских садах, и хотя дети продолжают болеть, критических ситуаций нет.

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