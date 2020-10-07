Москва, , 10:52 — REGNUM Кружки и секции проекта «Московское долголетие» продолжают работу в онлайн-формате и на свежем воздухе. Об этом в своём блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"На улице проводятся занятия по нескольким видам физической активности: скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, спортивные игры, а также открывается новое направление — «Пеший лекторий». Занятия будут проходить в формате пеших экскурсий по городу, авторских курсов и маршрутов от опытных экскурсоводов, писателей, журналистов, культурологов, искусствоведов и даже спортсменов-олимпийцев. Участники узнают много нового об искусстве, архитектуре, литературе, религиоведении, природе, науке и истории столицы», — написал Собянин.

По его словам, с 1 октября был расширен онлайн-формат «Московского долголетия». В новом сезоне к прежнему перечню объединений добавились музыка, театральное направление, общая физическая подготовка, настольные игры, художественно-прикладное творчество и интеллектуальные игры.

Помимо этого, отметил Собянин, было открыто новое онлайн-направление — «Литературная мастерская». На занятиях участники проекта смогут раскрыть свои творческие способности, научатся работать с текстом, узнают о секретах мастерства величайших писателей и драматургов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки с 6 на 7 октября 2020 года зафиксировано 3229 новых случаев коронавируса.