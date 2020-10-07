Москва, , 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в столице госпитализировано 1035 пациентов с COVID-19. Об этом 7 октября сообщает оперативный штаб Москвы.

Аппарат ИВЛ Rk.gov.ru

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Эта цифра на 14 меньше показателя предыдущих суток, когда в городе было госпитализировано рекордное число пациентов — 1049 человек.

Отмечается, что за последнюю неделю количество госпитализаций в столице увеличилось на 13%.

Также на 4% выросло число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. По состоянию на 7 октября их число составило 264 человека.

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