Оренбург, , 10:46 — REGNUM В Оренбургской области школы самостоятельно примут решение о сроках осенних каникул. Об этом в эфире ГТРК-Оренбург заявил министр обзывания региона Алексей Пахомов.

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Он отметил, что в Оренбуржье пока время отдыха для школьников остается неизменным. От образовательных учреждений не поступило ни одной заявки о досрочных каникулах.

Также Пахомов обратил внимание на то, что говорить о почти двукратном увеличении числа классов, отправленных на карантин и дистанционное обучение, не совсем корректно. Показатель очень подвижный. В течение дня он меняется, одни классы могут закрываться, другие — выходить на занятия в школу.

Напомним, на 5 октября на карантине находился 41 класс, вечером 6 октября оперштаб сообщил о 73 классах.

По данным минобра, в первой половине сентября родители примерно 300 учеников по собственной инициативе перевели своих детей на дистанционное обучение. В регионе числится 234 тысячи школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве принято решение о двухнедельных каникулах — с 5 по 18 октября.

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