Магнитогорск, Челябинская область, , 10:45 — REGNUM Жители пострадавшего при пожаре дома по улице Пионерской в Магнитогорске Челябинской области не останутся без помощи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Они находятся в школе №21, в пункте временного размещения. Утром их накормили. Сейчас чиновники уточняют количество жильцов дома и тех, кому нужно временное размещение. Пока известно, что в нём нуждается две семьи. Их могут поселить в общежитии местного университета.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. Пострадала кровля. Из здания эвакуировали восьмерых детей и 36 взрослых. А к утру пожар потушили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области снова выросло число заразившихся коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Сгоревшую в Магнитогорске крышу недавно капитально отремонтировали