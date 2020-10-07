Москва, , 10:45 — REGNUM Все члены семьи человека, заболевшего COVID-19, обязаны соблюдать двухнедельный карантин, даже в случае отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом в своём блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"В случае заболевания члена семьи, все лица проживающие с ним в одном жилом помещении, должны пройти ПЦР-тестирование. Для взятия биоматериала на дом приходит сотрудник поликлиники. Все члены семьи получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней», — написал Собянин.

По его словам, таким лицам медики выпишут больничный с кодом «03» — так называемый «карантинный больничный».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки с 6 на 7 октября 2020 года зафиксировано 3229 новых случаев коронавируса.