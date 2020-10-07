Барнаул, , 10:43 — REGNUM В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 129 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в краевом правительстве.

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Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 14 577 человек, в том числе у 1074 детей до 17 лет.

Выздоровели 94 человека. Общее число выздоровевших выросло до 12 652.

За весь период в Алтайском крае скончались 547 пациентов с коронавирусом, в том числе десять — за последние сутки. В краевом правительстве уточнили, что в шести случаях смерть наступила от COVID-19, в четырёх — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Алтайском крае выявили 114 носителей коронавируса, скончались восемь пациентов с COVID-19.

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