Москва, , 10:43 — REGNUM В одиннадцати городах России, где работают предприятия атомной отрасли, запущена в промышленную эксплуатацию система «Умный город». Об этом 7 октября сообщил дивизион корпорации «Росатом» — «Русатом инфраструктурные решения».

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Уточняется, что речь идёт о таких городах как Железногорск и Зеленогорск в Красноярском крае, Заречный Пензенской области, Глазов в Удмуртии, Новоуральск, Лесной, Заречный в Свердловской области, Полярные Зори Мурманская области, а также Снежинск, Трехгорный, Озерск Челябинской области.

Как пояснила гендиректор «Русатом инфраструктурные решения» Ксения Сухотина, сервисы «Умного города» — важный инструмент, который позволяет обеспечить оперативную реакцию на запросы людей, вовлечь жителей в развитие городской среды, повысить эффективность управления городом и энергоэффективность.

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Напомним, решение о создании в городах присутствия госкорпорации «Росатом» платформы «Умный город» было принято в апреле 2020 года. Целью является организация более эффективной работы городских хозяйств.