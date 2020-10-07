Москва, , 10:43 — REGNUM Действующие меры по борьбе с нелегальным рынком сигарет считают неэффективными более половины жителей России (53%), приводит результаты исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чтобы избежать распространение нелегальных сигарет нужно принять следующие дополнительные меры: снизить акцизы и цены (43%), усилить контроль на границах (25%), ужесточить ответственность за контрафакт (20%).

Покупают сигареты промышленного производства 24% опрошенных. Выбирая сигареты, они смотрят на качество и цену (46% и 45% соответственно), вкус и запах (31%), количество никотина и смол (23%) и на марку (20%). При этом на маркировку и акцизы обращают внимание лишь 14%.

Телефонный опрос проведен 5−6 августа 2020 года среди 3200 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, покупает нелегально продающиеся в России сигареты каждый четвертый курильщик (26%).

Подробности: Названы места, запрещённые для курения с 2021 года