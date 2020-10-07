Москва, , 10:41 — REGNUM Перчатки в общественном транспорте защищают пассажиров от лишних контактов. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Столичный общественный транспорт регулярно и тщательно дезинфицируется. Тем не менее в ходе поездки пассажиры неизбежно соприкасаются с поверхностями, которых до них касались другие люди. Перчатки защищают вас от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом», — написал Собянин.

По его словам, установленные на станциях метро, МЦК и некоторых остановках наземного транспорта санитайзеры являются хоть и эффективным, но — дополнением, а не заменой защитным средствам. Мэр столицы призвал использовать санитайзеры до поездки и после неё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки зафиксировано 3229 новых случаев коронавируса.