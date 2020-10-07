Заречный, Свердловская область, , 10:47 — REGNUM Жителя Заречного (Свердловская область) Артёма Д. признали виновным по делу о вандализме на городской Аллее Славы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На входной группе Аллеи указаны надписи «Никто не забыт, ничто не забыто» и «1941−1945» в память о героическом подвиге советского солдата, спасшего мир от фашистской угрозы. Вандал повредил надпись «1941−1945» из хулиганских побуждений и признался в содеянном.

Мировой судья судебного участка № 2 Заречного судебного района решил, что достаточно отправить преступника на 180 часов общественных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кронштадте наказали мужчину, пожарившего сосиски на Вечном огне. Гражданину назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

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