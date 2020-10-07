Якутск, , 10:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Якутии выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Основная часть коронавирусных пациентов в Якутске — 61 человек.

Ежедневно отмечается прирост новых зараженных — с начала октября регистрировалось в республике по 94−97 случаев заражения.

На 7 октября в Якутии зафиксировано 10 036 носителей коронавируса, выздоровели 6113 пациентов, скончались 103 человека.

За сутки лаборатории провели 4 155 исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, при слабовыраженных симптомах заражения коронавирусом лечить его нужно, как обычный грипп, то есть сохранять покой, пить тёплое, при необходимости — жаропонижающие, лучше на основе парацетамола, рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.