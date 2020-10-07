Москва, , 10:37 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 11 115 новых случаев коронавируса. Об этом 7 октября сообщает оперативный штаб Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эта цифра на 500 меньше показателя предыдущих суток, когда выявили 11 615 случаев заражения.

Регионами-лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (3229 новых случаев), Санкт-Петербург (456 новых случаев) и Подмосковье (395 новых случаев).

Всего с начала распространения вируса в России выявили более 1 248 619 случаев заражения коронавирусом.

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