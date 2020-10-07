Москва, , 10:28 — REGNUM Покупает нелегально продающиеся в России сигареты каждый четвертый курильщик (26%), чаще граждане с плохим материальным положение (29%), приводит результаты исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще покупают нелегальные сигареты жители Сибирского ФО (34%), Приволжского ФО (33%) и Северо-Кавказского ФО (32%). При этом 39% курильщиков считают, что легальные сигареты существенно лучше контрафактных.

Главные причины распространения в России нелегальных сигарет — высокие акцизы, цены (46%) и низкий уровень жизни населения (41%) и неэффективная работа надзорных органов (22%).

Опрос проведен 5−6 августа 2020 года. Опрошены по телефону 3200 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд мест включён в список запрещённых для курения с 1 января 2021 г. на территории России.

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