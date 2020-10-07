Москва, , 10:32 — REGNUM Свыше 237 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 05.10.2020 под (медицинским) контролем остается (из-за подозрения на коронавирус) 237 371 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 48 709 857, из которых 371 тыс. была сделана за истекшие 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 4 октября под медицинским наблюдением в России находится 234 360 человек.