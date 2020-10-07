Пермь, , 10:27 — REGNUM Пермский рай получил вторую партию антигриппозной вакцины — почти 314 тыс. доз: около 202 тыс. доз для детей и 112 тыс. доз для взрослых., Сейчас вакцину распределяют по медучреждениям, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В общей сложности в регион поступило (с учетом первого транша) более 834 тыс. доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. С начала прививочной кампании процедуру вакцинации прошли более 520 тыс. жителей, в том числе 170 тыс. детей.

Напомним, в Прикамье планируют привить от гриппа осенью 2020 года 1,5 млн человек (60% населения). Для удобства жителей в регионе работают мобильные прививочные пункты. Прививку можно сделать на территории торговых комплексов и филиалов МФЦ.