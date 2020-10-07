Москва, , 10:21 — REGNUM Посетители магазинов вправе пожаловаться на отсутствие у продавцов масок. Об этом в своём блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Информацию о нарушениях масочного режима в магазинах можно направить в электронную приемную правительства Москвы», — написал Собянин.

По его словам, присланные гражданами фотографии с нарушениями будут рассматривать департамент торговли и услуг города Москвы, префектуры административных округов и управы районов, которые обязаны следить за соблюдением санитарных требований в магазинах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве растёт число выявленных случаев коронавируса.