Москва, , 10:10 — REGNUM Московские власти рекомендуют частным образовательным учреждениям уйти на двухнедельные каникулы. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах. Продолжать работать в обычном режиме им неудобно», — написал Собянин.

Он напомнил, что школьники из частных учреждений одновременно посещают городские заведения дополнительного образования, а в частные секции и кружки ходят дети из городских школ.

В этой связи Собянин считает необходимым синхронно уйти на каникулы и «не создавать проблем для родителей и детей», подчеркнув при этом, что многие частные школы последовали совету властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве растёт число выявленных случаев коронавируса.