Тбилиси, , 10:10 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 508 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 7 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 9753 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 5235 человек победили инфекцию, в том числе 348 за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 62 пациента, в том числе четыре за последние сутки. В стационаре лечат 836 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1230. На карантин помещены 5655 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 28 сентября по 5 октября наблюдался устойчивый рост числа выявленных за сутки носителей коронавируса. За неделю этот показатель вырос с 298 до 578. В течение двух последних суток он начал снижаться.

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