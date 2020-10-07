Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на увеличение доходной статьи бюджета 2020 года. Это следует из опубликованной городским комитетом финансов корректировки документа.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно ей, доходы петербургской казны в текущем году увеличатся на 36 млрд — до 610 млрд рублей, а расходы вырастут на 25 млрд — до 710 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета сократится на 11 млрд — до 100 млрд рублей.

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Увеличение прогноза по доходам объясняется более оптимистичными результатами по сбору НДФЛ и налогу на прибыль организаций.

Кроме того, федеральный центр выделит Петербургу на 18 млрд рублей больше, чем Смольный предполагал изначально.

Несмотря на это, городские власти не собираются увеличивать финансирования адресной инвестиционной программы, она составляет около 68 млрд рублей в этом году.

При этом на 8,6 млрд рублей увеличатся расходы на здравоохранение, дополнительные средства получат теплоснабжающие организации, 3,6 млрд рублей пойдут на выплаты безработным.

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